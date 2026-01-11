Bologna peccato solo il finale Cambiaghi segna poi viene espulso Il Como al 94’ riagguanta i rossoblù

Nel match di metà gennaio a Como, il Bologna affronta una sfida intensa sotto le rigide temperature. Dopo aver preso il vantaggio con Cambiaghi, l'espulsione del giocatore rossoblù ha complicato la partita, consentendo al Como di pareggiare al 94’. Un risultato che, nonostante le difficoltà, permette al Bologna di ottenere un punto importante in un momento cruciale della stagione.

dall’inviato Gianmarco Marchini A Como, nelle gelidissime acque di metà gennaio, il Bologna rimette la testa fuori e prende una lunga boccata d’ossigeno. Il Bologna è vivo. Eccome se lo è. Al punto da sfiorare il colpaccio a casa di Fabregas, salvato dall’arcobaleno che Baturina al 94’ ha disegnato all’incrocio dei pali. Gol, rossi, pali, rigori dati e tolti: è successo di tutto in quasi cento minuti di adrenalina ed emozioni. A Hollywood hanno fatto film con molto meno. Quelli di Hollywood qui al ‘Sinigaglia’ si fanno vedere spesso con il jet-set calcistico imbastito dai fratelli Hartono, ma ieri Fassbender e compagnia non c’erano: peccato, si sarebbero divertiti molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE Como-Bologna, a breve le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in conferenza stampa.

