Seconda categoria Colpaccio Voltanese stesa la Vis Faventia Si avvicina il Mezzano
La Vis Faventia subisce una sconfitta pesante in casa della Real Voltanese. La capolista del girone M di Seconda cade 3-1, con i gol di Dirani Da Silva, Dieng e Chafiq. Brutta battuta d’arresto per la squadra di casa, che ora vede il Mezzano avvicinarsi in classifica.
Cade la capolista del girone M di Seconda: la Vis Faventia perde 1-3 con la Real Voltanese in gol con Dirani Da Silva (in foto), Dieng e Chafiq. Si avvicina il Mezzano, vittorioso 1-0 a Bagnara. Nel girone N allunga il Marina (2-0 a Punta Marina) sul Porto Fuori, la cui gara è stata rinviata. Seconda Categoria (17ª giornata). Girone M: Vis Faventia-R. Voltanese 1-3, Bagnara-Mezzano 0-1, B. Tuliero-Vita 2-2, Giov. Santerno-Santagata Sport 5-1, P. L. Reda-Brisighella 0-0, Riolese-S. Imolese 1-2, S. Rocco-Lugo 2-2. Classifica: Vis Faventia 42; Mezzano 36; Riolese 33; Brisighella 26; Giov. Santerno 25; R.
Seconda Categoria. Doppio Rotondi per la Vis Faventia. Rallenta il Mezzano
La Vis Faventia continua a volare in Seconda Categoria.
Seconda categoria. Dopo la Coppa si rivedono. Vis Faventia e Riolese
Dopo la conclusione della fase provinciale di Coppa, vinta dalla Vis Faventia di Roberto Rodoni, le squadre di Seconda categoria tornano in campo.
Vis RF Faventia vs Real Voltanese, il tabellino; Prima Categoria/B, il punto: la Casolana vola in testa, colpaccio esterno del Perano.
Seconda categoria. Colpaccio Voltanese, stesa la Vis Faventia. Si avvicina il Mezzano
Seconda Categoria. Doppio Rotondi per la Vis Faventia. Rallenta il Mezzano
