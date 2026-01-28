Infortunio Camarda operato alla spalla | completato l’intervento all’Humanitas di Milano La nota

Questa mattina Camarda è stato operato alla spalla all’Humanitas di Milano. L’intervento è riuscito senza complicazioni, e il giocatore del Lecce è ora sotto osservazione. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

