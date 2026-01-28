Francesco Camarda è stato operato oggi alla spalla destra. L’intervento in artroscopia è stato effettuato con successo, come conferma il club. Ora il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero, ma le prime indicazioni sono positive. La società non ha ancora comunicato i tempi di rientro in campo.

La stagione di Francesco Camarda si è fermato per un problema serio alla spalla destra. Tanto è vero che nelle ultime settimane si è parlato anche di un ritorno dell'attaccante al Milan per seguire al meglio il suo percorso di cure e riabilitazione in vista della fine della stagione. Il talento, invece, resta al Lecce, anche se la terapia iniziale non ha funzionato. Camarda si è infatti operato oggi alla spalla. Il giocatore potrebbe tornare in campo per le ultime partite della stagione. La redazione di Pianeta Milan augura a Francesco Camarda il meglio in vista del suo recupero. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ufficiale, Camarda operato alla spalla destra. Ecco il comunicato del Lecce

L'Us Lecce ha chiuso ufficialmente le operazioni di mercato in entrata.

Camarda si sottopone oggi a un intervento chirurgico alla spalla destra.

