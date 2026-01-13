Scuole paritarie e non ecco la guida dell’USR Piemonte per il 2026 27 | dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali Il calendario
L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 2026/27, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non. Entro il 31 marzo, sono previste le domande di parità e l’avvio di nuovi corsi, mentre il 31 luglio si chiudono le iscrizioni alle classi collaterali terminali, limitate a una per indirizzo. La guida fornisce indicazioni chiare e aggiornate per il prossimo anno scolastico.
L'USR Piemonte fissa al 31 marzo il termine per le istanze di parità e nuovi corsi e al 31 luglio quello per le classi terminali collaterali, limitate a una per indirizzo. Le disposizioni regolano anche sdoppiamenti, cessazioni e iscrizioni all'Albo per l'anno scolastico 202627. L'articolo Scuole paritarie e non, ecco la guida dell’USR Piemonte per il 202627: dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali. Il calendario . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
