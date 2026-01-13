Scuole paritarie e non ecco la guida dell’USR Piemonte per il 2026 27 | dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali Il calendario

L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 2026/27, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non. Entro il 31 marzo, sono previste le domande di parità e l’avvio di nuovi corsi, mentre il 31 luglio si chiudono le iscrizioni alle classi collaterali terminali, limitate a una per indirizzo. La guida fornisce indicazioni chiare e aggiornate per il prossimo anno scolastico.

