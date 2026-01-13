Scuole paritarie e non ecco la guida dell’USR Piemonte per il 2026 27 | dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali Il calendario

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 2026/27, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non. Entro il 31 marzo, sono previste le domande di parità e l’avvio di nuovi corsi, mentre il 31 luglio si chiudono le iscrizioni alle classi collaterali terminali, limitate a una per indirizzo. La guida fornisce indicazioni chiare e aggiornate per il prossimo anno scolastico.

L'USR Piemonte fissa al 31 marzo il termine per le istanze di parità e nuovi corsi e al 31 luglio quello per le classi terminali collaterali, limitate a una per indirizzo. Le disposizioni regolano anche sdoppiamenti, cessazioni e iscrizioni all'Albo per l'anno scolastico 202627. L'articolo Scuole paritarie e non, ecco la guida dell’USR Piemonte per il 202627: dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali. Il calendario . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Filiera tecnologico-professionale 4+2: ecco le scuole e i percorsi autorizzati per il 2026/27. ELENCHI USR

Leggi anche: Ricostruzione di carriera docenti e ATA: domande online entro il 31 dicembre. La guida del Ministero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.