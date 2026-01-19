Gavignano a secco scatta l' ordinanza | scuole chiuse per l' emergenza idrica

A Gavignano, a causa dell'emergenza idrica in corso, è stata emanata un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. La situazione di carenza d'acqua nel territorio continua a richiedere interventi immediati e restrittivi, al fine di gestire al meglio le risorse disponibili e garantire la sicurezza della popolazione.

L'emergenza idrica che sta attanagliando il territorio non allenta la presa e impone misure drastiche. Per la giornata di oggi lunedì 19 gennaio, il Sindaco Ivan Ferrari ha disposto la chiusura del plesso scolastico cittadino. Una decisione sofferta ma inevitabile, dettata dall'impossibilità di.

Labico, venerdì "a secco": maxi interruzione idrica per lavori Acea. Scuole chiuse

Venerdì a Labico sarà caratterizzato da una lunga interruzione del servizio idrico a causa di lavori di manutenzione da parte di Acea. La rete sarà temporaneamente sospesa, influendo sulle attività quotidiane e causando la chiusura delle scuole. È importante pianificare in anticipo le esigenze di approvvigionamento idrico per minimizzare i disagi durante questa giornata di lavori straordinari.

Emergenza neve in Irpinia, scuole chiuse a Casalbore e Montecalvo: ordinanza preventiva

In previsione di nevicate imminenti, l’amministrazione di Casalbore ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La misura, adottata preventivamente, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano possibili precipitazioni nevose in Irpinia.

