La scuola rappresenta un luogo di integrazione in cui l’apprendimento dell’italiano può trasformare le vite di chi cerca un nuovo futuro. Attraverso i corsi di lingua, persone di diverse provenienze imparano a comunicare meglio e a inserirsi nel tessuto sociale. Le classi sono composte da studenti con background differenti, tutti impegnati a migliorare le proprie opportunità di crescita e inserimento.

Lo studio dell’italiano cambia le prospettive e la vita di chi viene in cerca di un futuro migliore. "Arrivare in Italia è stato come tuffarsi in mare senza saper nuotare – dice Eliane – i primi mesi sono stati i più difficili: non parlo solo della nostalgia per la mia terra o della fatica di trovare un lavoro dignitoso, ma del muro invisibile del silenzio. Senza conoscere la lingua, ogni cosa, per quanto piccola o semplice, diventava una montagna insormontabile. Mi sentivo come una bambina in un corpo da adulta, incapace di esprimere i miei pensieri e i miei bisogni. La svolta è arrivata quando ho iniziato a studiare l’italiano. Nonostante le molte difficoltà che incontro ancora oggi, a quel punto tutto è cambiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola è sinonimo di integrazione: "Lo studio cambia le prospettive"

