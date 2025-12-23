Economia il governo nazionale non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione
Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). Si tratta di un risultato di rilievo che, secondo la Regione, testimonia la correttezza formale e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
