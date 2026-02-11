Scuola in Calabria incontro istituzionale tra il ministro Valditara e l' assessora Micheli
Questa mattina a Roma, il ministro Giuseppe Valditara e l’assessora Eulalia Micheli si sono incontrati nella sede del ministero. Hanno discusso delle questioni legate alla scuola in Calabria, senza grandi annunci ufficiali, ma con l’intenzione di trovare soluzioni pratiche. L’incontro è durato circa un’ora e si è concluso con l’accordo di approfondire i temi toccati nei prossimi giorni.
Si è svolto oggi, nella sede del ministero a Roma, un incontro istituzionale tra l’assessora all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.“Un confronto cordiale e operativo - riferisce l’assessora Micheli - che ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Calabria Istruzione
Francesca Albanese in scuole toscane, assessora Nardini contro ministro Valditara: “Ispezioni attacco ad autonomia scolastica”
Le recenti polemiche sulle presunte attività di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, coinvolgono anche le scuole toscane.
Il ministro Valditara a Spezia: "Coltelli a scuola, in quella scuola serve intervenire. Ma no agli allarmismi"
Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato a Spezia, in seguito alla vicenda del ragazzo accoltellato in classe.
Ultime notizie su Calabria Istruzione
Argomenti discussi: Scuola, incontro Micheli sindacati: avviato percorso condiviso orientato ai risultati; 19 febbraio - Scuola sicura: emozioni, emergenze, gestione del panico; Calabria in sviluppo, roadshow dell'ITS Academy Mask nelle scuole -; Istruzione, a Roma incontro istituzionale tra l’assessore Micheli e il ministro Valditara.
Scuola, incontro Micheli-Valditara: strategie comuni per l’istruzione in CalabriaL’assessore Eulalia Micheli ha incontrato a Roma il ministro Giuseppe Valditara per definire il potenziamento del sistema formativo regionale. cosenzapost.it
Scuola in Calabria, incontro Micheli-sindacati: avviato un percorso condiviso orientato ai risultatiL’assessore regionale Eulalia Micheli ha inaugurato una nuova stagione di confronto con le organizzazioni sindacali del comparto scuola. cosenzapost.it
Milano, Tina e Milo: l’oro della Calabria nasce nella scuola pubblica e conquista le Olimpiadi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.