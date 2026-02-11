Scuola in Calabria incontro istituzionale tra il ministro Valditara e l' assessora Micheli

Questa mattina a Roma, il ministro Giuseppe Valditara e l’assessora Eulalia Micheli si sono incontrati nella sede del ministero. Hanno discusso delle questioni legate alla scuola in Calabria, senza grandi annunci ufficiali, ma con l’intenzione di trovare soluzioni pratiche. L’incontro è durato circa un’ora e si è concluso con l’accordo di approfondire i temi toccati nei prossimi giorni.

