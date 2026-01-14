Neo mamme visite ostetriche a domicilio e consultori aperti senza prenotazione | il nuovo supporto gratuito a Como e provincia

A Como e provincia, è disponibile un nuovo servizio di supporto gratuito per neo mamme, con visite ostetriche a domicilio post parto e consultori aperti senza prenotazione una volta alla settimana. Questa iniziativa mira a offrire assistenza e supporto alle famiglie in modo semplice e accessibile, garantendo assistenza professionale direttamente a casa e servizi di consultorio facilmente fruibili.

Visite ostetriche a domicilio gratuite dopo il parto e consultori aperti senza prenotazione un giorno alla settimana. È la nuova iniziativa di Asst Lariana dedicata alle neo mamme a Como e provincia, pensata per offrire un supporto concreto, immediato e capillare nei primi giorni e nei primi mesi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: 'Partoriamo in movimento': le ostetriche guidano le neo mamme verso le dinamiche del travaglio e del parto Leggi anche: Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Neo mamme, visite ostetriche a domicilio e consultori aperti senza prenotazione: il nuovo supporto gratuito a Como e provincia - Orari e sedi del servizio “Noi con i nostri bambini”: spazi di gruppo aperti, ad accesso libero e gratuiti. quicomo.it

Como, due nuovissimi servizi gratuiti di Asst: visite ostetriche a domicilio e nei consultori gruppi aperti per neomamme - Con questa settimana Asst Lariana avvia due nuovi servizi, gratuiti, dedicati alle neo mamme: le visite ostetriche a domicilio e gli incontri di confronto e supporto, ad accesso libero, senza prenotaz ... comozero.it

La Regione aiuta le neomamme. Visite a domicilio dell’ostetrica - La Regione vara il progetto pilota Continuità assistenziale ostetrica: la prima visita domiciliare dopo il parto. ilgiorno.it

- Le mamme e i papà potranno visitare gli spazi e conoscere l’offerta formativa mentre i più piccoli si divertiranno con le maestre in uno splendido laboratorio. Le visite e il laboratorio si svolgeranno alle ore 9.30. P facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.