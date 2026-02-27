Giornata contro il papilloma virus visite gratuite nei consultori della provincia

Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale contro il papilloma virus e l’Asp di Agrigento organizza un open day con visite gratuite dedicate all’Hpv Dna test nei consultori familiari della provincia. L’iniziativa coinvolge tutte le strutture territoriali, offrendo la possibilità di sottoporsi a controlli senza appuntamento previo. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

L'HPV DNA Test è uno strumento di screening fondamentale perché consente di identificare la presenza del virus prima ancora che si sviluppino alterazioni cellulari significative. La diagnosi precoce ...