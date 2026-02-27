Giornata contro il papilloma virus visite gratuite nei consultori della provincia

Da agrigentonotizie.it 27 feb 2026

Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale contro il papilloma virus e l’Asp di Agrigento organizza un open day con visite gratuite dedicate all’Hpv Dna test nei consultori familiari della provincia. L’iniziativa coinvolge tutte le strutture territoriali, offrendo la possibilità di sottoporsi a controlli senza appuntamento previo. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

In occasione della Giornata mondiale contro il papilloma virus, mercoledì 4 marzo l’Asp di Agrigento promuove un open day dedicato all’Hpv Dna test in tutti i consultori familiari del territorio provinciale.L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 13 e rappresenta un’opportunità per sensibilizzare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

