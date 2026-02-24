Ravenna celebra l’8 marzo | mostre concerti teatro e camminate per la Giornata internazionale della donna

Ravenna organizza eventi per l’8 marzo, festa della donna, a causa dell’importanza di promuovere il rispetto e la parità. La città apre le sue porte a mostre, concerti e spettacoli teatrali, coinvolgendo anche camminate e incontri pubblici. Questi appuntamenti puntano a coinvolgere cittadini di tutte le età e a stimolare il confronto sulle questioni di genere. La giornata si conferma come un momento di riflessione e partecipazione attiva.

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un'occasione per riflettere e confrontarsi sui temi dei diritti, dell'uguaglianza e della valorizzazione del ruolo femminile nella società. Anche quest'anno, la città di Ravenna e numerosi comuni della provincia propongono un calendario di eventi e iniziative pensati per coinvolgere cittadine e cittadini di ogni età. "Le politiche di genere – sottolinea Francesca Impellizzeri, assessora alle Politiche e cultura di genere – non sono un tema settoriale, ma attraversano ogni ambito dell'azione amministrativa. In occasione dell'8 marzo, il Comune di Ravenna, in collaborazione con le realtà del territorio, propone un calendario di iniziative che mettono al centro i diritti, il lavoro, l'autonomia e il contrasto alla violenza.