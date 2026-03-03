Scoperto un ristorante abusivo dal 2019 | chiuso e multato per 25mila euro

La polizia ha scoperto un ristorante abusivo aperto dal 2019 durante controlli a Formia e Gaeta. Il locale è stato chiuso e sanzionato con una multa di 25.000 euro. Le verifiche hanno coinvolto anche altri esercizi pubblici e locali di spettacolo e intrattenimento, con l’obiettivo di controllare il rispetto delle norme amministrative, fiscali e di sicurezza.

