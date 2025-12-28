Scoperto un nuovo interruttore del grasso che regola peso e colesterolo | cosa emerge dallo studio

Un recente studio pubblicato su Science Signaling ha individuato l’enzima SCoR2 come un potenziale regolatore del peso e dei livelli di colesterolo. In modelli animali, questo “interruttore molecolare” ha dimostrato di limitare l’accumulo di grasso, ridurre il colesterolo e migliorare la salute del fegato. La scoperta potrebbe aprire nuove prospettive per approcci terapeutici mirati a gestire peso e colesterolo.

