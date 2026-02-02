Scoperto un gene che agisce come interruttore per impedire la formazione di grasso nel corpo

Gli scienziati hanno individuato un nuovo gene che può bloccare la crescita del grasso nel corpo. La scoperta è arrivata da un esperimento su topi, dove il gene si è comportato come un vero interruttore, impedendo alle cellule di trasformarsi in grasso. Ora si aspettano ulteriori studi per capire se questa scoperta possa portare a nuove terapie contro l’obesità.

Un gene che agisce come un interruttore biologico per bloccare la formazione di cellule adipose è stato scoperto in un esperimento condotto su topi. Il meccanismo, identificato da un team di ricercatori dell'Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (Kaist), si basa sull'azione combinata di due proteine, Yap e Taz, che agiscono come freni naturali nella trasformazione delle cellule in grasso. Il loro ruolo è stato svelato grazie a uno studio pubblicato sulla rivista *Science Advances*, che ha approfondito il controllo epigenetico dei geni coinvolti nel metabolismo lipidico. Il processo non altera il DNA, ma modula l'espressione genica, rendendolo un obiettivo potenziale per terapie mirate.

