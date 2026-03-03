Scoperta finta piattaforma per il trading online | gli investitori buttano via 100mila euro

A Bergamo, un sistema di investimenti online si è rivelato una truffa: le vittime hanno effettuato bonifici per circa 100 mila euro, convinte di investire in una piattaforma reale. La polizia ha identificato un uomo residente nella provincia come presunto responsabile del raggiro. La falsa piattaforma era presentata come un’opportunità di trading, ma si trattava di un inganno che ha coinvolto diverse persone.

Bergamo, 3 marzo 2026 – Di vero, in quell'articolato sistema truffaldino di investimenti online, c'erano solo i bonifici effettuati dalle vittime, caduti nella rete di un presunto briker residente nella Bergamasca. Brescia, truffa milionaria alla onlus dell'Opera di Santa Maria del Fiore (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) A scoprire il trucco sono stati i militari della Guardia di finanza di Genova, coordinati da uno dei sostituti della procura della città della lanterna: il "Filo Sganga" del web è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata in concorso con ignoti. Sono ancora da scoprire, quindi, i complici che l'avrebbero aiutato a mettere in piedi il raggiro in cui sono caduti, fra gli altri, due professionisti genovesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoperta finta piattaforma per il trading online: gli investitori buttano via 100mila euro