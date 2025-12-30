Maxi truffa del trading online da 50mila euro | 10 denunce nei guai anche un residente in Ciociaria

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete coinvolta in una truffa online da circa 50.000 euro nel settore del trading. L’indagine, condotta dalla Compagnia di Montella, ha portato alla denuncia di dieci persone, di età tra 19 e 60 anni, tra cui anche un residente in Ciociaria. Questa operazione evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle attività di investimento online.

I Carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno concluso un'articolata attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 60 anni. Gli indagati sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di "truffa".

