Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente del comitato «Cittadini per il sì», sottolinea come il processo a Tortora non sia mai stato definitivamente concluso. La sua testimonianza evidenzia la persistenza di ingiustizie nel sistema giudiziario, rendendo ancora attuale la vicenda. Questo tema continua a suscitare discussioni, soprattutto tra coloro che si oppongono alle riforme sulla giustizia, mantenendo vivo il dibattito pubblico.

La compagna del giornalista, presidente del comitato «Cittadini per il sì»: «La storia di Enzo è il paradigma della malagiustizia, perciò disturba ancora gli oppositori della riforma. Separare le carriere sarà la svolta». «Mai avrei creduto che esistesse un universo così straziante, vile, ingiusto, sotto la crosta di un’Italietta che non sa, che non ci pensa, non vuol sapere. Ma ora, frustato a sangue da questa realtà, il mio compito è uno: far sapere. E non gridare solo la mia innocenza, ma battermi perché queste inciviltà vengano a cessare». Così scriveva Enzo Tortora dal carcere, nelle Lettere a Francesca, mentre attraversava l’ora più buia del tritacarne mediatico e giudiziario. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Francesca Scopelliti: «Il processo a Tortora non è mai finito»

Leggi anche: Giustizia giusta. Mai più casi come Tortora e Berlusconi

Leggi anche: Il militare patteggia. Era finito a processo per aver perseguitato la ex

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il magistrato Tullio Morello: «Votai Tortora alle Europee, mi piacevano le sue idee. Dopo fu papà ad assolverlo»; “SìParte!”, primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere; Votare sì per una giustizia indipendente; Uscito il trailer di ‘Portobello’: la nuova serie di Bellocchio su Enzo Tortora.

Giustizia giusta. Mai più casi come Tortora e Berlusconi - Proprio Francesca Scopelliti, la compagna di vita di Tortora, sarà una protagonista della manifestazione che terremo oggi a Napoli sulla giustizia negata Vi ricordate Enzo Tortora? ilgiornale.it

Riforma della giustizia, Scopelliti: "Come diceva Enzo: non contro i magistrati ma per lo Stato di diritto" - Riforma della giustizia, Scopelliti: "Come diceva Enzo: non contro i magistrati ma per lo Stato di diritto" "Chi vota Sì non vota per il governo: è un voto per una giustizia giusta". affaritaliani.it

Nasce 'Cittadini per il sì' presieduto dalla compagna di Tortora - Nasce "Cittadini per il Sì", il comitato promosso per "sostenere la riforma della giustizia e per dare ai cittadini un segnale di cambiamento concreto contro lentezza, opacità e inefficienze del ... ansa.it