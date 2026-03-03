Scooter di un commerciante distrutto dalle fiamme indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su un incendio che ha distrutto uno scooter di un commerciante, bruciato completamente e ridotto a carcassa carbonizzata. L’incendio è avvenuto in una stradina vicina alle vie Salvatore Allende e Lido, a pochi passi dal mare di Sciacca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio ha ridotto a carcassa carbonizzata uno scooter parcheggiato in una stradina a poche decine di metri dalle vie Salvatore Allende e Lido, non lontano dal mare di Sciacca. Le cause sono in corso di accertamento. Le fiamme hanno avvolto il mezzo a due ruote di proprietà di un commerciante.