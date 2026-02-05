Scomparsa di una commerciante a Porto Torres | indagano i carabinieri sulle circostanze del decesso

Questa mattina, i carabinieri di Porto Torres stanno indagando sulla scomparsa improvvisa di Giannina Cau, una commerciante molto conosciuta in città. La donna è sparita senza lasciare tracce e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo. La comunità è in allarme e aspetta notizie sulle sue condizioni.

**Dolore a Porto Torres per la scomparsa della commerciante Giannina Cau** Scomparsa improvvisa, ma non improvvisa. Il lutto è arrivato in città con un colpo di scena, come un rombo che non si attendeva. La notizia della morte di **Giannina Cau**, commerciante e proprietaria di una cartolibreria nel cuore del paese, è stata accolta in modo intenso da una comunità che la conosceva per il suo impegno, per la sua gentilezza, per il suo sorriso. Era una donna conosciuta, non soltanto per il suo lavoro, bensì per la sua capacità di toccare il cuore delle persone che frequentavano il negozio o che avevano vissuto con lei il passo della vita.

