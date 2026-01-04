Picchiato da una baby gang in piazza Stesicoro 14enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un'aggressione ieri sera, intorno alle 19.30, in piazza Stesicoro. L'episodio, attribuito a una baby gang, ha richiesto il trasporto in ospedale per le ferite riportate. L'incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle aree pubbliche frequentate da giovani. Le autorità stanno approfondendo le dinamiche dell'accaduto.

Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito nella serata di ieri, intorno alle 19.30, in piazza Stesicoro. L'episodio, avvenuto in una delle aree più frequentate del centro cittadino, sarebbe stato compiuto da una baby gang senza alcun motivo apparente. A rendere pubblica la vicenda è stato il padre.

