Violento scontro fra ambulanza e auto | 4 persone ferite

Nella notte di Capodanno a Marina di Carrara, alle 5:30, si è verificato un incidente tra un’ambulanza e un’auto all’incrocio tra viale Colombo e viale Galilei. Quattro persone sono rimaste ferite nell’impatto. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione.

Marina di Carrara, 1 gennaio 2026 – Quattro persone sono rimaste ferite in un violento scontro tra ambulanza e auto la notte di Capodanno a Marina di Carrara verso le 5,30 all'incrocio tra viale Colombo e viale Galilei. L'impatto tra i due mezzi è stato a causa di un semaforo lampeggiante. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo le due persone a bordo dell'auto, ferite e condotte in ospedale. Inoltre due soccorritori a bordo dell'ambulanza hanno riportato alcune fratture. I feriti sono stati portati all'ospedale di Massa e a quello di Pisa. Da quanto appreso, a seguito dello scontro tra i due mezzi, è stata danneggiata anche una ringhiera lungo il marciapiede.

