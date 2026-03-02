Alle otto del mattino di Washington, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo dello stato maggiore congiunto Dan Caine hanno partecipato a una conferenza stampa, la prima dall’inizio delle operazioni di guerra contro l’Iran. Durante l’incontro, Hegseth ha annunciato la volontà di portare avanti una guerra “decisiva” contro il paese.

Nella prima conferenza stampa dall'attacco, Hegseth e Caine parlano di un'operazione chirurgica per distruggere la minaccia iraniana. "Non sarà una guerra infinita", dicono. I dubbi che restano Alle otto del mattino di Washington il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo dello stato maggiore congiunto Dan Caine hanno tenuto la prima conferenza stampa dall’inizio delle operazioni di guerra contro l’Iran. La postura tenuta da Hegseth è del tutto compatibile con il discorso che il presidente Trump ha fatto la mattina di sabato, non appena avevano avuto luogo i primi bombardamenti contro Teheran. “I pazzi regimi islamisti non... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il segretario americano Hegseth promette una guerra “decisiva” contro l’Iran

Attacco all’Iran, Hegseth: “Teheran stava creando uno scudo per il suo ricatto nucleare. Non sarà una guerra infinita”“Epic Fury è stata l’operazione più letale, più complessa e più precisa della storia americana”.

Iran, Hegseth: "Non abbiamo avviato questa guerra ma con Trump la finiamo"“Per 47 anni il regime iraniano ha portato avanti una guerra unilaterale contro l’America, mai dichiarata apertamente ma con attacchi a Beirut, alle...

Crisi Iran: la conferenza di Hegseth, Segretario della difesa Usa: «Non abbiamo cominciato la guerra, la stiamo finendo. Il popolo iraniano approfitti di questa occasione ...Il funzionario Usa: «Questo non è l'Iraq, non è una guerra infinita. Truppe Usa sul campo°? Ci spingeremo fino a dove necessario» ... corriere.it

Hegseth, chi uccide americani sarà braccato senza esitazioneL'Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare. Lo ha detto Pete Hegseth in una conferenza stampa. Trump ha tracciato un limite ... ansa.it

Conferenza stampa al #Pentagono. #Hegseth “L’Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare. Trump ha tracciato un limite dopo 47 anni di belligeranza iraniana”. Il segretario della difesa - facebook.com facebook

