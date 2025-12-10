Sciopero generale 12 dicembre | treni a rischio per 21 ore disagi nel trasporto locale coinvolto anche mondo della scuola e della sanità

Il 12 dicembre si preannuncia una giornata di forte mobilitazione con uno sciopero generale che coinvolge trasporti, scuola e sanità. I treni saranno a rischio per 21 ore, causando disagi nel trasporto locale e nei servizi pubblici. La protesta, indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio, potrebbe avere ripercussioni significative su diverse aree della vita quotidiana.

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti, scuola e sanità a rischio per la protesta Cgil contro la legge di bilancio. Treni fermi, servizi ridotti e manifestazioni in tutta Italia La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per venerdì 12 dicembre per protestare contro la legge di bilanci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Segnala tg24.sky.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... Secondo lanazione.it