Sciopero generale venerdì 12 dicembre | a rischio disagi dai trasporti a scuola e sanità

Il prossimo venerdì 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo trasporti, scuola e sanità. La protesta, contro la legge di bilancio 2026, potrebbe causare disagi e interruzioni nei servizi pubblici, influenzando la quotidianità di cittadini e lavoratori.

Confermato lo sciopero generale di venerdì 12 dicembre, indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro, contro la legge di bilancio del governo nazionale per il 2026 giudicata “sbagliata e ingiusta”. Impatto che ci sarà naturalmente anche in Umbria, dove il corteo principale dei manifestanti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvolti - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... Segnala fanpage.it

Sciopero generale 12 dicembre 2025: orari, trasporti e cortei a Milano e in Lombardia - Sciopero generale CGIL del 12 dicembre 2025: orari di metro, tram, bus e treni a Milano, fasce di garanzia, scuola, sanità e cortei in Lombardia. Scrive milanofree.it