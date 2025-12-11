Sciopero generale del 12 dicembre Treni scuole ospedali | le ragioni della protesta e le fasce orarie con i servizi garantiti
Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo treni, scuole e ospedali. La protesta nasce contro la legge di bilancio del governo Meloni, ritenuta insufficiente a risolvere le criticità del Paese. Di seguito le ragioni della mobilitazione e le fasce orarie garantite per i servizi essenziali.
Domani, venerdì 12 dicembre, sarà il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni, considerata «del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese». L’agitazione proclamata dal sindacato guidato da Maurizio Landini coinvolgerà sia i lavoratori pubblici che quelli privati, a partire da scuole, trasporti e servizi sanitari per l’intera giornata. Restano esclusi, invece, il trasporto aereo, il personale del ministero della Giustizia e l’igiene ambientale, tutti comparti che hanno già protestato nei giorni scorsi. In diverse città si svolgeranno manifestazioni e cortei delle rappresentanze locali della Cgil. 🔗 Leggi su Open.online
Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X
SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it
Sciopero generale a Roma il 12 dicembre, a rischio treni e scuola: Atac non aderisce alla protesta - Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati. Riporta fanpage.it