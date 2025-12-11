Sciopero generale del 12 dicembre Treni scuole ospedali | le ragioni della protesta e le fasce orarie con i servizi garantiti

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo treni, scuole e ospedali. La protesta nasce contro la legge di bilancio del governo Meloni, ritenuta insufficiente a risolvere le criticità del Paese. Di seguito le ragioni della mobilitazione e le fasce orarie garantite per i servizi essenziali.

Domani, venerdì 12 dicembre, sarà il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni, considerata «del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese». L’agitazione proclamata dal sindacato guidato da Maurizio Landini coinvolgerà sia i lavoratori pubblici che quelli privati, a partire da scuole, trasporti e servizi sanitari per l’intera giornata. Restano esclusi, invece, il trasporto aereo, il personale del ministero della Giustizia e l’igiene ambientale, tutti comparti che hanno già protestato nei giorni scorsi. In diverse città si svolgeranno manifestazioni e cortei delle rappresentanze locali della Cgil. 🔗 Leggi su Open.online