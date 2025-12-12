Sciopero generale Indetto dalla Cgil per tutte le categorie del lavoro pubblico e privato

L'11 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto dalla Cgil, coinvolgendo lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. La protesta mira a evidenziare le istanze e le criticità del mondo del lavoro, coinvolgendo diverse categorie e settori economici in un momento di confronto e mobilitazione nazionale.

Sciopero generale nazionale di 24 ore. Indetto dalla Cgil riguarda i lavoratori di tutti i settori del pubblico e del privato. La protesta riguarda le politiche del governo. Dai trasporti alle scuole e ad altro ancora, disagi possibili. Per treni e pullman garantite le fasce di garanzia. L'articolo Sciopero generale Indetto dalla Cgil per tutte le categorie del lavoro pubblico e privato proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sciopero generale Indetto dalla Cgil per tutte le categorie del lavoro pubblico e privato

Sciopero generale per la Flotilla e Gaza. CGIL: Siamo due milioni in piazza in tutta Italia

Video Sciopero generale per la Flotilla e Gaza. CGIL: Siamo due milioni in piazza in tutta Italia Video Sciopero generale per la Flotilla e Gaza. CGIL: Siamo due milioni in piazza in tutta Italia

Cerca Video Caricamento del Video...

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia - La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come ... Scrive leggo.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Da tg24.sky.it