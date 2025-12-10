Sciopero generale di venerdì 12 dicembre | chi si ferma in Toscana
Venerdì 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale in Toscana e in tutta Italia, proclamato dalla Cgil. La protesta coinvolgerà diversi settori, tra cui servizi pubblici e privati, sanità, trasporti e forze dell’ordine, determinando una giornata di stop e disagi su vasta scala.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Una giornata da bollino rosso. Per venerdì 12 dicembre la Cgil ha proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà un’ampia fascia di servizi pubblici e privati, dagli appalti alla sanità, dai trasporti agli uffici, passando per i vigili del fuoco. Alcuni settori restano esclusi – come igiene ambientale, personale del ministero della Giustizia, Atac e trasporto aereo, compresa l’Enav di Roma – ma per tutto il resto la mobilitazione si annuncia molto ampia. I motivi dello sciopero. La protesta è stata indetta “ contro una legge di bilancio ingiusta ”, come sottolinea il sindacato, e per rivendicare salari e pensioni più alti, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, maggiori investimenti nella sanità pubblica, nella scuola e nel welfare, oltre a misure che contrastino precarietà e deregolamentazione del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
