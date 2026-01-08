Sciopero generale 9-10 gennaio 2026 dai treni alla scuola | orari chi si ferma e perché

L’8 gennaio 2026, si annuncia uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori in Italia, tra cui trasporti e istruzione. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, molte attività potrebbero subire interruzioni o riduzioni di servizio. In questa guida si trovano le principali informazioni su orari, settori interessati e motivazioni dello sciopero, per aiutare cittadini e studenti a pianificare al meglio i propri spostamenti.

Roma, 8 gennaio 2026 - Inizio anno col botto, o meglio, con uno stop. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, l’Italia rischia di fermarsi su rotaia, in volo e persino tra i banchi di scuola. Tra cancellazioni, ritardi e cancelli chiusi, il 2026 parte con il piede sul freno. Ecco le informazioni utili sullo sciopero generale di domani e dopodomani. Perché si sciopera. La mobilitazione è stato indetta da una larga serie di sigle sindacali che coinvolgono più settori chiave della vita quotidiana. A fermarsi sono i trasporti, sia ferroviari sia aerei, e il personale docente e Ata delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero generale 9-10 gennaio 2026, dai treni alla scuola: orari, chi si ferma e perché Leggi anche: Sciopero generale 12 dicembre, dai treni alla sanità: chi si ferma, orari e fasce di garanzia Leggi anche: Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si ferma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Sciopero scuola del 9 e 10 gennaio spostato a lunedì e martedì 12 e 13. Avviso Ministero; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma - Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00. tg24.sky.it

