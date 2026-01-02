Scioperi gennaio 2026 13 giorni di agitazioni | il calendario completo

A gennaio 2026 sono previsti 13 giorni di sciopero, con possibili ripercussioni sui trasporti e le attività quotidiane. Questo calendario, ancora soggetto a variazioni, è importante da conoscere per pianificare gli spostamenti e le attività, sia per motivi di lavoro che di studio o turismo. Tenere sotto controllo le date può aiutare a gestire eventuali disagi e a organizzarsi con maggiore anticipo.

Gennaio 2026 si apre con un calendario ricco di scioperi che può creare disagi a chi viaggia per lavoro, studio o turismo. Le agitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono, a date diverse, scuola, trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale. In alcuni casi si tratta di scioperi nazionali, in altri di proteste territoriali o aziendali che incidono su singole città o regioni. Per ridurre il rischio di sorprese, è utile conoscere le giornate interessate e verificare in anticipo gli aggiornamenti diffusi dalle aziende di trasporto e dagli enti di settore. Le modalità possono infatti cambiare a livello locale e sono previste fasce di garanzia o servizi minimi, soprattutto per i treni e per il TPL.

