Recentemente, si sono verificati scontri tra medici e infermieri all’interno di strutture sanitarie. I due gruppi, che collaborano quotidianamente in corsia e in sala operatoria, hanno assistito a episodi di tensione che hanno coinvolto le loro interazioni e comunicazioni. La situazione ha attirato l’attenzione di chi osserva da vicino le dinamiche interne al personale sanitario.

L’ultimo scontro fra medici e infermieri sul caso del piccolo Domenico. Lavorano fianco a fianco in corsia e in sala operatoria, ma negli ultimi tempi il rapporto tra medici e infermieri appare come minimo complesso. Dopo la questione della prescrizione dei presidi, a scatenare le ultime scintille è stata una dichiarazione del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, rilasciata in una intervista a ‘La Stampa’, sulla tragedia del cuore ‘bruciato’ trapiantato al piccolo Domenico. Ma che cosa ha detto Anelli? Nel caso di Napoli “le responsabilità le accerterà la magistratura, ma da quello che trapela dai verbali delle testimonianze si profilano responsabilità che vanno dalla negligenza alla più grave imprudenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scintille fra medici e infermieri, ecco che cosa è successo

Crans Montana, dalle prime scintille alla ‘palla di fuoco’ che ha investito i giovani: cosa è successo il 1° gennaioI verbali redatti dalle autorità svizzere iniziano a fare chiarezza su quanto accaduto la sera del 1° gennaio all’interno de Le Constellation, il...

Leggi anche: Dai medici agli infermieri e Oss. Ecco 116 assunzioni per l’Ast

Altri aggiornamenti su Scintille fra medici e infermieri ecco...

Temi più discussi: Demna, la prima sfilata per Gucci: sesso, quanto sesso, voglio sesso; Agostini resta a Marche Cultura, i dubbi della Lega tra colpi di scena e scintille; Sfilate e scintille politiche: la Giunta provinciale è divisa sui cortei di oggi; Scintille tra Varriale e Zampini: Che squallore questa faida. Voi del Napoli siete usciti presto.

Scintille fra medici e infermieri, ecco che cosa è successoL’ultimo scontro fra medici e infermieri sul caso del piccolo Domenico. lapresse.it

Contratto Medici. Scintille tra Lorenzin e Lorefice. La ex ministra: Un anno perso. Grillo ha poco da esultare. La presidente della Affari Sociali: Ha la memoria corta ...Botta e risposta tra l'esponente di Civica Popolare ed ex ministro e la deputata 5 Stelle. Motivo del contendere la maternità del nuovo contratto siglato ieri da medici e dirigenti sanitari che, ... quotidianosanita.it

Scintille in commissione al Senato, durante l’Audizione dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sulla situazione in Iran. Il ministro degli Esteri ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che sottolineava la posizione subordinata dell’Itali - facebook.com facebook

Prime scintille Acosta-Marquez: Ducati sei pronta @corsedimoto x.com