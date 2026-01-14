Crans Montana dalle prime scintille alla ‘palla di fuoco’ che ha investito i giovani | cosa è successo il 1° gennaio
Il 1° gennaio a Crans Montana si è verificato un episodio che ha coinvolto giovani e ha portato a un improvviso e intenso incendio. Le autorità e i vigili del fuoco intervenuti hanno rilevato segnali che suggeriscono un rapido sviluppo delle fiamme, indicati come un vero e proprio flashover. Questo evento ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incendio e sulle sue conseguenze, evidenziando l’importanza di analizzare le cause e le circostanze.
A testimoniare l'avvenuto flashover anche alcuni indizi individuati dai vigili del fuoco intervenuti. Sul pavimento erano presenti smartphone e borsette, tutti intatti. Sulle pareti e sui mobili, invece, i segni delle bruciature, tra cui una pila di bicchieri fusi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
