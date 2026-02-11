Roccapiemonte rigenerazione urbana a rischio? Stop alle gare l’amministrazione rassicura | fondi salvi

La città di Roccapiemonte si trova al centro di una disputa sulla rigenerazione urbana. Dopo le polemiche e i ricorsi tecnici, l’amministrazione locale assicura che i fondi da 12 milioni di euro sono ancora al sicuro. La situazione resta tesa, ma per ora niente stop alle gare di appalto.

Roccapiemonte, la rigenerazione urbana tra ricorsi tecnici e accuse di disinformazione. La quiete di Roccapiemonte, comune in provincia di Salerno, è stata scossa da un acceso dibattito politico riguardante il futuro di 12 milioni di euro destinati a progetti di rigenerazione urbana. Al centro della controversia, l’annullamento in autotutela delle procedure di gara per la progettazione degli interventi previsti per il plesso scolastico di via Pigno, Piazza Zanardelli e il Palazzo Comunale, e le conseguenti accuse lanciate dall’opposizione. Il sindaco Carmine Pagano ha risposto con fermezza, respingendo le accuse e assicurando che nessun fondo è a rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Toscana si prepara a dare nuovo volto ai piccoli paesi.

Il Consiglio ha approvato le nuove norme sulla rigenerazione urbana, segnando un passo importante nel riqualificare le aree cittadine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

