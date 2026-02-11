Roccapiemonte rigenerazione urbana a rischio? Stop alle gare l’amministrazione rassicura | fondi salvi
La città di Roccapiemonte si trova al centro di una disputa sulla rigenerazione urbana. Dopo le polemiche e i ricorsi tecnici, l’amministrazione locale assicura che i fondi da 12 milioni di euro sono ancora al sicuro. La situazione resta tesa, ma per ora niente stop alle gare di appalto.
Roccapiemonte, la rigenerazione urbana tra ricorsi tecnici e accuse di disinformazione. La quiete di Roccapiemonte, comune in provincia di Salerno, è stata scossa da un acceso dibattito politico riguardante il futuro di 12 milioni di euro destinati a progetti di rigenerazione urbana. Al centro della controversia, l’annullamento in autotutela delle procedure di gara per la progettazione degli interventi previsti per il plesso scolastico di via Pigno, Piazza Zanardelli e il Palazzo Comunale, e le conseguenti accuse lanciate dall’opposizione. Il sindaco Carmine Pagano ha risposto con fermezza, respingendo le accuse e assicurando che nessun fondo è a rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Roccapiemonte Rigenerazione
Rigenerazione urbana. Fondi da ’Toscana diffusa’
La Toscana si prepara a dare nuovo volto ai piccoli paesi.
Rigenerazione urbana, sì del Consiglio alle nuove norme. Cosa prevedono
Il Consiglio ha approvato le nuove norme sulla rigenerazione urbana, segnando un passo importante nel riqualificare le aree cittadine.
Ultime notizie su Roccapiemonte Rigenerazione
Roccapiemonte, il sindaco risponde alla minoranza: Nessun euro persoBotta e risposta con la minoranza sui 12 milioni destinati a scuola e municipio. Le gare di progettazione saranno rifatte dopo lo stop in autotutela ... salernotoday.it
Rigenerazione urbana a Cava dei TirreniLa città di Cava de' Tirreni si prepara a vivere una trasformazione importante grazie a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che interesserà l'area industriale dismessa di Via Vittorio Veneto ... ansa.it
***Roccapiemonte ricorda le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata Si celebra oggi, martedì 10 febbraio 2026, il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Il sindaco Carmine Pagano, a seguito di richiesta giunta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.