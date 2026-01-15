Ance | Transizione ecologica e digital twin guida evolutiva della rigenerazione urbana

La transizione ecologica e l’uso del digital twin rappresentano oggi elementi fondamentali nella rigenerazione urbana. In questo contesto, il cantiere edile si trasforma in un ambiente tecnologicamente avanzato, dove strumenti digitali, modelli BIM, sensori e intelligenza artificiale collaborano per migliorare efficienza, sostenibilità e precisione nei progetti di rinnovamento urbano.

Riceviamo e pubblichiamo da Ance BrindisiOggi il cantiere edile non è più soltanto un luogo di mera esecuzione, ma un vero e proprio assemblaggio di tecnologia, in cui strumenti digitali, modelli Bim, sensori, rilievi tridimensionali e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale concorrono a.

