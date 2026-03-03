scia di furti e rapine lo fermano

Un uomo è stato arrestato dopo aver compiuto due rapine in supermercati di Mariano Comense in pochi giorni. In entrambe le occasioni, ha cercato di scappare senza pagare, impiegando violenza per impossessarsi della merce. Le forze dell’ordine lo hanno fermato poco dopo e ora si trova a disposizione delle autorità.

A distanza di pochi giorni, per due volte aveva fatto la spesa in supermercati di Mariano Comense senza pagare, tutte e due le volte usando violenza e trasformando in rapina il suo tentativo di non pagare la merce. El Habib Maghfour, marocchino di 34 anni in Italia senza fissa dimora, era già stato arrestato a novembre, e ora si trova accusato anche di un secondo colpo commesso una decina di giorni prima e di un furto al Penny Market il 22 novembre. Il 17 novembre scorso l’uomo era entrato nel negozio Aldi di Mariano Comense, in via Isonzo, dove una commessa lo aveva visto infilare nello zaino bottiglie di alcolici e di olio d’oliva. Quando lo aveva fermato nel tentativo di fargli pagare la merce, l’uomo aveva reagito con violenza, minacciandola di morte se non lo avesse lasciato passare, dicendo inoltre di avere un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

