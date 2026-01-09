Asse mediano rapine e furti | servizi di controllo straordinari

Le forze dell’ordine continuano a effettuare controlli straordinari lungo l’asse mediano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare rapine e furti. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere l’ordine pubblico nella zona, intervenendo con strategie mirate e presenza rafforzata. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità è fondamentale per affrontare efficacemente queste problematiche.

Proseguono i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per contrastare le rapine sull'asse mediano. Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele.

