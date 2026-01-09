Asse mediano rapine e furti | servizi di controllo straordinari

Le forze dell’ordine continuano a effettuare controlli straordinari lungo l’asse mediano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare rapine e furti. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere l’ordine pubblico nella zona, intervenendo con strategie mirate e presenza rafforzata. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità è fondamentale per affrontare efficacemente queste problematiche.

Proseguono i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine per contrastare le rapine sull’asse mediano. Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Asse mediano, rapine e furti: servizi di controllo straordinari Leggi anche: Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo lvideosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione Leggi anche: Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rapine su asse mediano e furti a Giugliano, decisi più controlli; Rapine su asse mediano e furti a Giugliano: «Più controlli»; Pomigliano: bombe contro i bancomat, tredici assalti in due mesi; Forio d'Ischia. Cala il sipario sull’ultimo cinema, il Delle Vittorie chiude dopo 56 anni. Rapine su asse mediano e furti a Giugliano, decisi più controlli - Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine. ansa.it

Raid e rapine sull’Asse Mediamo: il Prefetto dispone maggiori controlli - Il governo interviene con misure ferme per contrastare la microcriminalità nell'area nord di Napoli e nei comuni costieri. cronachedellacampania.it

Strengthening Security on Naples' Roads - Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine. ilmattino.it

:buonasera deputato, mi hanno rotto lo specchietto in asse mediano per poi chiedermi animatamente di accostare sulla destra prima dell’uscita scampia… Chiaramente sono scappato altrimenti avrei subito la solita rapina. Il guidatore era a bordo di una Fiat P - facebook.com facebook

Rapine su asse mediano e furti a Giugliano, decisi più controlli. Vertice in Prefettura anche su Ottaviano e Torre Annunziata #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.