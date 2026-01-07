Rapine e furti giro di vite sulla criminalità a Ottaviano

Si è svolta ad Ottaviano una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, volta ad analizzare e valutare le recenti criticità legate a rapine e furti. Presenti rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, tra cui il questore, l’assessore alla legalità di Napoli e i comandanti di diverse forze di sicurezza, per definire strategie di intervento efficaci e condivise.

Riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica su Ottaviano. Presenti oltre a Di Bari, l'assessore alla legalità del Comune di Napoli, il questore e i comandanti di municipale, carabinieri, polizia metropolitana e guardia di finanza. Al centro dei discorsi gli episodi di.

