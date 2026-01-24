Sci di fondo Simone Mocellini sfiora il podio a Goms nella sprint tc dominata da Klaebo
A Goms, nella settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, Simone Mocellini si è classificato quarto nella sprint individuale in tecnica classica maschile. La gara, dominata dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, ha visto l’atleta italiano avvicinarsi al podio, confermando il suo buon stato di forma in questa stagione.
Simone Mocellini sfiora il podio a Goms, in Svizzera, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: nella sprint individuale maschile in tecnica classica l’azzurro termina quarto nella gara vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. In casa Italia si registra anche il 25° posto di Giacomo Gabrielli. Nell’ ultimo atto domina il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che vince nettamente in 3’19?23, davanti allo statunitense Gus Schumacher, secondo a 2?64, ed allo svedese Edvin Anger, terzo a 4?77. Per i contatti avvenuti in finale viene redarguito con un cartellino giallo per ostruzione Simone Mocellini, quarto a 11?48, mentre è quinto il norvegese Even Northug, a 15?49, infine è sesto lo statunitense Ben Ogden, a 18?92. 🔗 Leggi su Oasport.it
