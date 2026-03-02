Oggi sono iniziati a Lillehammer i Mondiali junior di sci di fondo, con la gara di sprint. Federico Pozzi ha conquistato una medaglia di bronzo nella competizione. La gara si è svolta questa mattina, coinvolgendo giovani atleti provenienti da varie nazioni. La competizione ha visto i partecipanti affrontare un percorso rapido e tecnico sulla neve norvegese.

Si sono aperti quest’oggi i Mondiali junior di sci di fondo in quel di Lillehammer, Norvegia. Subito a medaglia l’Italia, con Federico Pozzi che conquista la medaglia di bronzo nella gara sprint a tecnica libera giungendo terzo nella finale a 1"17 dallo svedese Eddie Petterson, vincitore in 2’46"55 con sei centesimi di vantaggio nei confronti del norvegese Leopold Strand. Questi i risultati degli altri italiani, posto che Pozzi è riuscito a prevalere sia nel suo quarto che nella semifinale (in cui aveva preceduto anche coloro che poi gli sono stati davanti in finale): 15° Luca Ferrari e 18° Marco Pinzani, entrambi usciti nei quarti. Fuori nella qualificazione Niccolò Giovanni Bianchi, classificato 34°. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo: Federico Pozzi bronzo nella sprint d'apertura dei Mondiali junior a Lillehammer

