Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isère | vittorie per Goggia e Brignone

L’Italia femminile di sci alpino si presenta con grande entusiasmo a Val d’Isère, teatro di alcune delle più emozionanti vittorie delle ultime stagioni. Tra Goggia e Brignone, le nostre campionesse hanno scritto pagine importanti di questa discipline, dimostrando determinazione e talento. La tappa francese si prepara a regalarci nuovi momenti di pura adrenalina, mentre la corsa alla Coppa del Mondo entra nella sua fase decisiva.

La settimana che conduce la Coppa del Mondo di sci alpino femminile alla breve sosta per le festività natalizie si snoda in territorio francese. Lo slalom in notturna di Courchevel è andato in archivio con il quarto successo consecutivo di Mikaela Shiffrin, adesso è il momento di spostarsi in Val d’Isère. La storica località francese sarà teatro di un fine settimana dedicato alle discipline veloci ed è spesso stata testimone di importanti successi azzurri, gli ultimi colti da Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima azzurra a conquistare il podio sulle nevi transalpine è Isolde Kostner, terza classificata nella discesa libera disputata il 3 Febbraio 1996, con un distacco di 54 centesimi, alle spalle della tedesca Katja Seizinger e dell’americana Picabo Street. 🔗 Leggi su Oasport.it

