Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu | una vittoria per Federica Brignone

Federica Brignone ha conquistato una vittoria importante a Soldeu, portando avanti la tradizione positiva delle italiane nello sci alpino femminile in questa località. La sua prestazione è stata determinata dalle condizioni della pista e dalla sua preparazione tecnica. Le precedenti gare hanno dimostrato che le sportive italiane si trovano a loro agio su queste piste, rendendo il risultato ancora più significativo. La gara si è conclusa con un’esibizione di grande livello, lasciando spazio a nuove sfide.

Dopo aver mandato in archivio i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo. Lo sci alpino femminile tornerà in azione in quel di Soldeu (Andorra). Sulla pista denominata “Aliga” vedremo ben tre gare: una discesa e due superG. Andiamo a conoscere nel dettaglio i precedenti delle azzurre a Soldeu. L’esordio di Soldeu-Grandvalira nella Coppa del Mondo di sci alpino arriva il 12 febbraio 2012 con il gigante vinto da Tessa Worley davanti a Tina Maze e Maria Riesch. Quarta posizione per la nostra Manuela Moelgg. Passiamo al 27 febbraio 2016 con il superG di Soldeu-El Tarter con lo splendido successo di Federica Brignone che precede Laurenne Ross e Tamara Tippler. 🔗 Leggi su Oasport.it

