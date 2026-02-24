Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu | una vittoria per Federica Brignone

Federica Brignone ha conquistato una vittoria importante a Soldeu, portando avanti la tradizione positiva delle italiane nello sci alpino femminile in questa località. La sua prestazione è stata determinata dalle condizioni della pista e dalla sua preparazione tecnica. Le precedenti gare hanno dimostrato che le sportive italiane si trovano a loro agio su queste piste, rendendo il risultato ancora più significativo. La gara si è conclusa con un’esibizione di grande livello, lasciando spazio a nuove sfide.

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu: una vittoria per Federica Brignone

Dopo aver mandato in archivio i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo. Lo sci alpino femminile tornerà in azione in quel di Soldeu (Andorra). Sulla pista denominata “Aliga” vedremo ben tre gare: una discesa e due superG. Andiamo a conoscere nel dettaglio i precedenti delle azzurre a Soldeu. L’esordio di Soldeu-Grandvalira nella Coppa del Mondo di sci alpino arriva il 12 febbraio 2012 con il gigante vinto da Tessa Worley davanti a Tina Maze e Maria Riesch. Quarta posizione per la nostra Manuela Moelgg. Passiamo al 27 febbraio 2016 con il superG di Soldeu-El Tarter con lo splendido successo di Federica Brignone che precede Laurenne Ross e Tamara Tippler. 🔗 Leggi su Oasport.it Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu: c’è Federica BrignoneFederica Brignone partecipa alla prossima tappa di Coppa del Mondo a Soldeu, innescando grande attesa tra gli appassionati. Le convocate dell'Italia per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu: Federica Brignone in squadraLa convocazione di Federica Brignone per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu deriva dai suoi recenti risultati ai Giochi Olimpici. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lo slalom chiude le gare di sci alpino maschile; Sci alpino, Mikaela Shiffrin conquista la prima medaglia d'oro a Milano Cortina 2026 nello slalom femminile; Le regole dello sci alpino: lo slalom gigante, la specialità dove brillarono Tomba e Compagnoni; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8. Sci Alpino: Finite le Olimpiadi, riparte la caccia alla Sfera di CristalloNon c'è tempo per smaltire l'adrenalina dei successi olimpici. Per i giganti della neve, la chiusura dei Giochi Invernali non segna la fine ... dailyexpress.it Sci alpino: Italia seconda nel medagliere, eguagliato record di podiL’Italia ha conquistato il secondo posto nel medagliere dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, ottenendo cinque medaglie e eguagliando il record di podi in una singola ... it.blastingnews.com Nella raccolta ci sono foto di alcuni episodi che ricorderemo (la caduta di Lindsey Vonn, la vittoria di Federica Brignone, la prima medaglia di sempre del Brasile alle Olimpiadi invernali, l’esordio dello scialpinismo) e altri che magari non sono rilevanti dal punt - facebook.com facebook Bel risveglio per la nostra Under 19 a Torino. Foto di gruppo con Federica Brignone #insieme x.com