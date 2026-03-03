Sci alpinismo | al via i campionati europei

Gli atleti si preparano per i campionati europei di sci alpinismo, che si terranno nelle prossime settimane. Questa competizione rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati del settore, con numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione per lo sport, dopo la storica partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

A ospitarli sarà Shahdag in Azerbaigian, con la rassegna continentale che si intreccerà anche con una tappa di coppa del mondo, la Ismf world cup ski mountaineering Dopo la prima storica partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lo sci alpinismo è pronto a celebrare un'altra rassegna importante, che metterà medaglie in palio. Da domani e fino a domenica 8 marzo, infatti, si disputeranno i campionati europei, a Shahdag in Azerbaigian. Si comincia, come detto, domani, con la Sprint Race, che partirà alle 9,30. Giovedì (5 marzo), invece, ecco la staffetta mista. Venerdì 6 marzo, si correrà la Vertical Race che sarà valida non soltanto per il titolo di campione e campionessa continentale, ma anche come tappa di coppa del mondo, la Imsf world cup ski mountaineering.

Le pelli di foca, gli sci sullo zaino e poi la discesa: come funziona lo sci alpinismo, al debutto olimpico. L'Italia schiera una coppia di sposi

Olimpiadi: 50km di sfida, sci alpinismo al debutto e l'Italia insegue

