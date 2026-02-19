Le pelli di foca gli sci sullo zaino e poi la discesa | come funziona lo sci alpinismo al debutto olimpico L’Italia schiera una coppia di sposi

Il fatto che lo sci alpinismo, praticato da secoli nei paesi nordici, sia entrato per la prima volta nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha sorpreso molti. Questa disciplina, che utilizza pelli di foca e sci leggeri, permette di salire e scendere le montagne con facilità. È nata come mezzo di spostamento nelle zone fredde dell’Isola di Rodoy in Norvegia, dove le incisioni rupestri testimoniano la sua lunga storia. Ora, la partecipazione di atleti italiani, tra cui una coppia di sposi, segna un nuovo capitolo.

E se vi dicessimo che la disciplina debuttante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 esiste da più di 7000 anni? Usato come mezzo di spostamento nei mesi più freddi sull’Isola di Rodoy in Norvegia e documentata con incisioni rupestri, oggi lo sci alpinismo è per la prima volta disciplina olimpica. Dopo la presenza ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Losanna 2020, lo skimo – così viene soprannominato – è ufficialmente presente a Bormio, dove oggi 19 febbraio cominciano le prime gare. Per uno sport che combina l’ arrampicata in salita e lo sci in discesa, l’esperienza olimpica si divide in tre eventi: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

