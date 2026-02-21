Olimpiadi | 50km di sfida sci alpinismo al debutto e l’Italia insegue
Il 21 febbraio, la Valtellina ospiterà le ultime gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra cui i 50 km di sci di fondo e il debutto dello sci alpinismo. La regione si prepara a vivere una giornata intensa, con atleti italiani che puntano a ottenere risultati storici. La sfida finale si svolgerà tra le montagne innevate, chiudendo un’edizione ricca di emozioni e imprese sportive. La giornata segna la conclusione di due settimane di competizioni.
L’Ultimo Giorno di Giochi: La Valtellina Saluta le Olimpiadi con le Gara Decisive. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 giungono al loro culmine domani, sabato 21 febbraio, con la Valtellina che ospita le ultime, emozionanti competizioni. In palio ci sono ancora numerose medaglie, con la nazionale italiana che punta a concludere la sua partecipazione con un bottino significativo, soprattutto in discipline come lo sci alpinismo, disciplina che ha debuttato in questi Giochi. Il programma prevede un fitto calendario di eventi, dal freestyle ski al bob, passando per sci di fondo, biathlon e curling.🔗 Leggi su Ameve.eu
Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina: l'Italia dello Sci Alpinismo alle OlimpiadiLa squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica.
Le pelli di foca, gli sci sullo zaino e poi la discesa: come funziona lo sci alpinismo, al debutto olimpico. L’Italia schiera una coppia di sposiIl fatto che lo sci alpinismo, praticato da secoli nei paesi nordici, sia entrato per la prima volta nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha sorpreso molti.
Italia e Cina insieme: lo sci alpinismo e il viaggio olimpico della squadra cinese
