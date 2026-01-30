La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, chiede al governo di fermarsi con i cantieri del Ponte sullo Stretto e di utilizzare le risorse per aiutare i cittadini e mettere in sicurezza il territorio. Dopo i danni causati dal maltempo in Sicilia, Schlein ha criticato le scelte del governo, sottolineando che non si può continuare a ignorare i problemi del territorio. La pioggia e le intemperie hanno aggravato la situazione, e ora si aspetta un intervento concreto.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Di fronte ai gravissimi danni che ha subito la Sicilia, il governo non può continuare a voltarsi dall'altra parte. Giorgia Meloni si fermi sul progetto del Ponte sullo Stretto e riprogrammi quelle risorse per i territori colpiti". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "C'è più di un miliardo stanziato per il 2026 che comunque non può essere usato per lo stop della Corte dei Conti. Anziché sprecarlo, lo destini immediatamente alle opere di messa in sicurezza e ricostruzione nei territori colpiti. È incomprensibile ostinarsi a destinare miliardi su un'opera faraonica che nemmeno i siciliani vogliono, mentre intere comunità fanno i conti con danni enormi, infrastrutture fragili e un territorio sempre più esposto agli effetti della crisi climatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Maltempo: Schlein, 'Meloni si fermi con Ponte, risorse a cittadini e sicurezza territorio'**

In seguito ai danni causati dal ciclone Harry, stimati intorno ai 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato 100 milioni di euro.

In seguito alle recenti calamità atmosferiche che hanno colpito il Sud Italia, il Partito Democratico chiede un intervento deciso del governo.

