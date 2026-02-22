Schianto tra auto a Reggiolo | 2 bambini in ospedale grave un 78enne

Un incidente tra auto a Reggiolo ha causato il ricovero di due bambini e di un uomo di 78 anni. La collisione si è verificata lungo una strada principale, probabilmente a causa di una manovra azzardata. L’impatto ha provocato danni significativi ai veicoli e feriti di diversa gravità. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto, portando le persone ferite negli ospedali più vicini. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 - Un pensionato di 78 anni gravemente ferito, altre cinque persone portate in ospedale con traumi lievi. È il resoconto di un incidente che, nella prima serata, ha coinvolto tre autovetture in transito alla periferia di Reggiolo, sulla strada provinciale tra Villanova e Rolo. Auto ribaltata fuori strada. Uno schianto violento tra una Yaris e una Cupra ha provocato il ferimento grave del pensionato, oltre che lesioni a una coppia di giovani che era a bordo della Cupra, che si è ribaltata fuori strada, abbattendo parte della recinzione di un’azienda della zona industriale Ranaro di Reggiolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Schianto tra auto a Reggiolo, grave pensionato di 78 anniUn incidente stradale a Reggiolo ha coinvolto un'auto e ha causato il ferimento grave di un pensionato di 78 anni.

Pauroso schianto tra due auto: 82enne grave in ospedaleUn incidente violento si è verificato sabato mattina in via Fratelli Cervi a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Schianto tra auto a Cadelbosco Sopra, grave pensionato; Schianto tra auto sulla SS38 tra Cosio e Morbegno; Schianto tra due auto, i conducenti finiscono all’ospedale; Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donna. Ferito il figlio al volante.

Violento schianto tra tre auto a Reggiolo: sei i feriti, il più grave ha 78 anniReggiolo Prima il violento impatto tra due auto, con la seconda delle quali ha abbattuto la cancellata di un’azienda, poi l’impatto con una terza macchina guidata da una mamma, che tornava da una fest ... msn.com

Schianto tra auto a Reggiolo, grave pensionato di 78 anniAltre cinque persone, tra cui due bambini, trasportare in ospedale per visite di controllo ... msn.com

Belluno | Schianto tra due auto in via Feltre: coinvolto anche un minore - facebook.com facebook