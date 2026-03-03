Schianto all’alba nella nebbia traffico bloccato sull’autostrada del Sole | la cronaca

All’alba, sulla autostrada del Sole tra Orvieto e Attigliano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autocarro e alcuni veicoli leggeri, causando il blocco del traffico in direzione sud. La nebbia presente in quel momento ha reso difficile la visibilità, contribuendo alla dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Traffico bloccato sull'autostrada del Sole tra Orvieto e Attigliano in direzione sud per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante, un autocarro e veicoli leggeri. Lo schianto si è verificato all'alba di oggi, 3 marzo: si registra la presenza di un ferito.