Incidente in galleria sull’Autostrada del Sole traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina in una galleria sull’Autostrada del Sole, causando lunghe code e disagi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, creando caos tra Firenze e le zone limitrofe. Nessuna vittima grave, ma il traffico continua a essere in tilt.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Giornata nera per il traffico sulle principali arterie stradali della Toscana. Dopo l' incidente di questa mattina sulla Fi-Pi-Li fra Firenze e Ginestra Fiorentina, con il traffico in tilt e lunghe code verso Pisa-Livorno, ci sono stati problemi sull' Autostrada del Sole. Sulla A1, in direzione Bologna, un incidente fra due veicoli leggeri ha provocato quattro chilometri di coda sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e 4 chilometri di coda sulle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. L'incidente alle 14 risultava risolto. Sempre sulla A1, in direzione Roma, si sono formati 6 chilometri di coda con traffico bloccato per un incidente in galleria tra Firenze Sud e Incisa Reggello a causa di uno sbandamento di un mezzo pesante.

