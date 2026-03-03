Scherzi a parte le pagelle della prima puntata | Garko terrorizzato 6 Cuccarini brilla 10 Kinnear professionale 7

La prima puntata di “Scherzi a parte” è andata in onda dopo 34 anni, con Max Giusti alla conduzione e numerosi ospiti coinvolti negli scherzi della redazione. Tra i partecipanti, Garko ha mostrato paura, mentre Cuccarini ha ricevuto il massimo punteggio e Kinnear si è distinto per la sua professionalità. La trasmissione ha riproposto il classico format con nuove modalità e protagonisti.

Scherzi a parte è tornato con una nuova edizione, a distanza di 34 anni dalla prima puntata in assoluto, prima su Italia1 e poi su Canale5, con la conduzione di Max Giusti e tanti vip che sono finiti nel mirino dello scherzo da parte della redazione. Gabriel Garko è rimasto terrorizzato dal suo scherzo, e Isobel Kinnear si è trovata a pronunciare delle frasi senza senso, accentuate dal suo accento. Ma il dettaglio apprezzato è la voce narrante degli scherzi, la doppiatrice Melina Martello, che ci ha fatti sentire proprio come in Bridgerton, ma in salsa Scherzi a parte. Le nostre pagelle. Lo scherzo a Gabriel Garko, terrorizzato: Voto 6. Scherzi a parte non ha cambiato il suo format, ma dalle anticipazioni possiamo confermarlo: come aveva anticipato Max Giusti, gli scherzi sono stati pensati per essere dei "mini film".