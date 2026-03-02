Anticipazioni Scherzi a parte stasera 2 marzo 2026 | gli ospiti e le vittime da Gabriel Garko a Francesca Barra a Isobel a Cuccarini e altri

Parte stasera, lunedì 2 marzo, la nuova edizione di Scherzi a parte, in onda alle 21:20 su Canale 5: scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata e le vittime degli scherzi. Alla guida del programma c’è Max Giusti, pronto a inaugurare una stagione ricca di novità che rinnovano il racconto e il ritmo dello storico format Mediaset. Tra le principali innovazioni spicca la presenza di una voce narrante d’eccezione: sarà Melina Martello, celebre doppiatrice e direttrice di doppiaggio, nota anche per aver prestato la voce a Diane Keaton, a guidare gli spettatori attraverso gli scherzi. Il pubblico potrà inoltre assistere al dietro le quinte delle candid camera e scoprire chi, di volta in volta, ha fatto da “gancio” per attirare la vittima nella trappola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Scherzi a parte, stasera in tv l'episodio con Francesca Barra registrato a Lazzate

